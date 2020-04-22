Федерер признался, что не форсирует процесс восстановления после травмы

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Теннисист Роджер Федерер высказался о своём восстановлении после травмы колена.
Федерер признался, что не форсирует процесс восстановления после травмы
  • globallookpress.com

«Главное, на меня ничто не давит, никакой спешки. Времени сейчас предостаточно. Главное, чтобы всё было в порядке, а когда вернусь на корт, не особо важно. Сейчас я всем удовлетворён. Да, после второй операции процесс проходит легче, но третьего вмешательства не хотел бы», — заявил Федерер в прямом эфире в Instagram испанца Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось, что Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

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