Гончар: удивляет и умиляет, когда спортсмены говорят о политике

Знаменитый в недавнем прошлом российский хоккеист Сергей Гончар скептически оценил уровень компетенции спортсменов по части политики.

Ветеран полагает, что его коллеги болезненно воспринимают критические замечания в свой адрес и в то время не стесняются высказываться на политические темы.

«Когда спортсменов критикуют, то они говорят: «Ну вот, лежит диванный аналитик, все знает и все понимает!» Когда спортсмены, не работая в политике, не зная ситуации изнутри, не имея статистики, не имея всех фактов, говорят о политике, то меня всё время это удивляет и умиляет», — приводит слова Гончара РБК.

Ранее сообщалось, что Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.