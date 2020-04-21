Кириленко назвал утопической идею убрать государственную поддержку из спорта

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает невозможным полное отсутствие государственной поддержки в отечественном спорте

«Частники не будут финансировать спорт в полном объёме. 95% из того, что мы имеем, будет развалено. Считаю, что убрать государство из спорта — утопия. Единственное, что я бы попробовал, — это заинтересовать частный бизнес налогами», — цитирует Кириленко РБК-Спорт.

Также глава РФБ добавил, что за время работы ему удалось воплотить в жизнь большую часть своих идей.

Ранее Мозгов назвал «Движение вверх» ужаснейшим фильмом.