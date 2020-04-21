СМИ: Сарри попросил руководство «Ювентуса» подписать контракт с Мертенсом
- Reuters
Об этом сообщает Sport Mediaset. По окончании сезона Мертенс станет свободным агентом, поскольку его контракт с «Наполи» истекает в этом году. Однако, по информации источника, игрок склоняется к переходу в миланский «Интер».
В нынешнем сезоне 32-летний форвард в 21 матче Серии А забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Ромелу Лукаку заявил, что футболистам «Интера» не делали тесты на коронавирус.