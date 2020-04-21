Лукаку: в январе 23 футболиста «Интера» болели, нам не делали тесты на коронавирус

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку допускает, что он вместе с одноклубниками мог переболеть коронавирусом.

«В конце декабря у нас была недельная пауза, после которой мы вернулись к работе. Я клянусь, 23 из 25 игроков болели. Мы играли с «Кальяри», и примерно после 25 минут одному из наших защитников пришлось уйти с поля. Он не мог продолжать играть, чуть не упал в обморок. У всех были кашель и повышенная температура. Во время предматчевой разминки я чувствовал себя намного жарче, чем обычно. Хотя у меня годами была нормальная температура», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на эфир в Instagram.

Италия является одним из мировых лидеров по количеству заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Челси» претендует на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.