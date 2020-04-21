«Барселона» продаст право на переименование «Камп Ноу» ради борьбы с коронавирусом

«Барселона» впервые в истории продаст право на переименование своего клубного стадиона «Камп Ноу».

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Спонсорский контракт будет заключён на сезон-2020/21. Заработанные на продаже имени стадиона деньги будут направлены клубным фондом на испанские и международные исследовательские проекты, цель которых — противодействие коронавирусу.

«Камп Ноу» является самым большим по вместимости стадионом в Европе (99 354 зрителя). Он был открыт в 1957 году и никогда не имел спонсора в своём названии.

Ранее «Барселона» допустила вероятность матчей без зрителей до февраля 2021 года.