«Барселона» продаст право на переименование «Камп Ноу» ради борьбы с коронавирусом

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«Барселона» впервые в истории продаст право на переименование своего клубного стадиона «Камп Ноу».
«Барселона» продаст право на переименование «Камп Ноу» ради борьбы с коронавирусом
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Об этом сообщила клубная пресс-служба. Спонсорский контракт будет заключён на сезон-2020/21. Заработанные на продаже имени стадиона деньги будут направлены клубным фондом на испанские и международные исследовательские проекты, цель которых — противодействие коронавирусу.

«Камп Ноу» является самым большим по вместимости стадионом в Европе (99 354 зрителя). Он был открыт в 1957 году и никогда не имел спонсора в своём названии.

Ранее «Барселона» допустила вероятность матчей без зрителей до февраля 2021 года.

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