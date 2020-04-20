СМИ: «Барселона» допускает вероятность игры без зрителей до февраля 2021 года

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Аналитики испанской «Барселоны» провели исследование по поводу возможного проведения матчей без зрителей в связи с коронавирусом.

Как сообщает Mundo Deportivo, в «Барселоне» предположили, что нынешний сезон может завершиться досрочно. Кроме того, по мнению аналитиков трансферное окно может быть открыто с 15 августа по 15 сентября, а проведение матчей без зрителей продлится до февраля 2021 года.

Тем не менее допускается и позитивный вариант развития событий, при котором текущий сезон Примеры доиграют с середины июня по середину августа, а зрители вернутся на стадионы 15 ноября. 

Ранее сообщалось, что Ла Лига и RFEF договорились доиграть сезон.

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