Экс-тренер ЦСКА Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких

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Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и других российских клубов, а в настоящее время вице-президент армянского «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что он госпитализирован.
Экс-тренер ЦСКА Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Делал пять раз тест, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто небольшая температура. Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, но пока не говорят, когда выпишут. Утром давали таблетки. Я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть и вылечиться до конца», — цитирует 65-летнего Тарханова «Чемпионат».

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