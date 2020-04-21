Синицина и Кацалапов возглавили рейтинг ISU среди танцевальных дуэтов

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Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов поднялись на первую строчку рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) среди танцевальных дуэтов.
Синицина и Кацалапов возглавили рейтинг ISU среди танцевальных дуэтов
  • РИА Новости

Российская пара возглавляет рейтинг, имея 3734 балла. На втором месте итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (3462), на третьем — представители США Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (3458).

Ещё одна российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, располагается на шестой строчке. Действующие чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, кто выиграл и кто проиграл от отмены ЧМ по фигурному катанию.

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