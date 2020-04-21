Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть

Бывший полузащитник испанской «Сельты», московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть.

«Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тыс. в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации цена на нефть — не самое страшное, что может произойти», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.

«Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги, — вот это страшно», — заключил бывший хавбек «Сельты».

За свою карьеру Мостовой выступал за «Красное Знамя», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой рассказал, как попытался посмотреть матч чемпионата Белоруссии.