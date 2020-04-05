Мостовой о чемпионате Белоруссии по футболу: первые пять минут посмотрел и выключил

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, как попытался посмотреть матч чемпионата Белоруссии.
Мостовой о чемпионате Белоруссии по футболу: первые пять минут посмотрел и выключил
  • © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Белоруссии, а просто стрельнуло в голове: «Нет, не хочу это смотреть!» Обидно было за ребят, что они играют. Да ещё поле какое-то сельское было», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за эпидемии.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко призвал приостановить чемпионат Белоруссии.

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