Украинский футболист Калиниченко потребовал приостановить чемпионат Белоруссии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», — написал украинец в своем Twitter-аккаунте, сопроводив пост эмодзи со слезой.

В комментарии к Калиниченко пришёл другой известный в прошлом полузащитник Владислав Радимов.

«Нет! Пусть играют!» — добавил он.

Белорусская лига — единственная в Европе, не приостановленная из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в УЕФА сохраняют надежду на завершение еврокубкового сезона до 3 августа 2020 года.