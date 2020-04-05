В УЕФА сохраняют надежду на завершение еврокубкового сезона до 3 августа 2020 года
По его словам, многое будет зависеть от сроков окончания кризиса из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул Чеферин, главной задачей УЕФА является исключение риска здоровью футболистов, судей и фанатов. После отмены всех ограничений и возобновления спортивных соревнований матчи еврокубков могут проводиться в дни игр национальных чемпионатов. Кроме того, в УЕФА не исключают сокращение стадий ЛЧ и ЛЕ до одной встречи, информирует calciomercato.com.
Ранее сообщалось, что Кубок Европы по дзюдо в России отменён из-за коронавируса.