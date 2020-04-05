В УЕФА сохраняют надежду на завершение еврокубкового сезона до 3 августа 2020 года

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил о том, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 должны быть завершены не позднее 3 августа текущего года.

По его словам, многое будет зависеть от сроков окончания кризиса из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул Чеферин, главной задачей УЕФА является исключение риска здоровью футболистов, судей и фанатов. После отмены всех ограничений и возобновления спортивных соревнований матчи еврокубков могут проводиться в дни игр национальных чемпионатов. Кроме того, в УЕФА не исключают сокращение стадий ЛЧ и ЛЕ до одной встречи, информирует calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что Кубок Европы по дзюдо в России отменён из-за коронавируса.