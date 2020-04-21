Самохвалов за день до смерти снял видео со своим сыном
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«Вчера защитник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — говорится в подписи к видео, опубликованному сообществом 433 в Instagram.
20 апреля стало известно, что 22-летний Самохвалов скончался из-за острой сердечной недостаточности во время пробежки около дома.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.