Самохвалов за день до смерти снял видео со своим сыном

В сети была опубликована видеозапись с защитником «Локомотива» Иннокентием Самохваловым и его сыном, сделанная за день до смерти футболиста.

«Вчера защитник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — говорится в подписи к видео, опубликованному сообществом 433 в Instagram.

20 апреля стало известно, что 22-летний Самохвалов скончался из-за острой сердечной недостаточности во время пробежки около дома.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды.