Велогонщица Гончарова дисквалифицирована за допинг

Чемпионка России по велоспорту 2019 года в групповой гонке Александра Гончарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок четырёхлетней дисквалификации спортсменки отсчитывается с 9 сентября 2019 года.

28-летняя Гончарова была признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в её допинг-пробе было выявлено наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров.

Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.