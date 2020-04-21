Велогонщица Гончарова дисквалифицирована за допинг

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Чемпионка России по велоспорту 2019 года в групповой гонке Александра Гончарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Велогонщица Гончарова дисквалифицирована за допинг
  • © Официальный сайт спортивного общества ЦСКА

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок четырёхлетней дисквалификации спортсменки отсчитывается с 9 сентября 2019 года.

28-летняя Гончарова была признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в её допинг-пробе было выявлено наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров.

Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.

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