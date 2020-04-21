Каррагер о покере Аршавина «Ливерпулю»: эта игра стала классикой АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о прошедшем ровно 11 лет назад домашнем матче с лондонским «Арсеналом», в котором российский форвард Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота мерсисайдцев.

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью. В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре в обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Альваро Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче! Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным», — приводит слова Каррагера «Чемпионат».

Защитник отметил, что наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес был очень рассержен тем, что Аршавину удалось забить четвёртый мяч из зоны, за которую отвечали он и Арбелоа.

«Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», — добавил прославленный защитник.

🎙 "Look at Arshavin, here comes Arshavin!"



🗓 #OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield 🙌 pic.twitter.com/sqIxx80HHe — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020

Ранее Каррагер рассказал, что надеялся на переход Аршавина в «Ливерпуль».