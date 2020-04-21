Каррагер о покере Аршавина «Ливерпулю»: эта игра стала классикой АПЛ

Короткая ссылка
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о прошедшем ровно 11 лет назад домашнем матче с лондонским «Арсеналом», в котором российский форвард Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота мерсисайдцев.
Каррагер о покере Аршавина «Ливерпулю»: эта игра стала классикой АПЛ
  • Reuters

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью. В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре в обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Альваро Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче! Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным», — приводит слова Каррагера «Чемпионат».

Защитник отметил, что наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес был очень рассержен тем, что Аршавину удалось забить четвёртый мяч из зоны, за которую отвечали он и Арбелоа.

«Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», — добавил прославленный защитник.

Ранее Каррагер рассказал, что надеялся на переход Аршавина в «Ливерпуль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить