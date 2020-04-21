Каррагер: после Евро-2008 я надеялся, что «Ливерпуль» купит Аршавина
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«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что «Ливерпуль» сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — приводит слова Каррагера «Чемпионат».
На Евро-2008 Аршавин сыграл в трёх матчах и записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Спустя год после чемпионата Европы российский форвард перешёл из «Зенита» в лондонский «Арсенал».
Ранее Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу.