Каррагер: после Евро-2008 я надеялся, что «Ливерпуль» купит Аршавина

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что надеялся на переход в команду российского форварда Андрея Аршавина после его выступления на чемпионате Европы 2008 года.
Каррагер: после Евро-2008 я надеялся, что «Ливерпуль» купит Аршавина
  • Reuters

«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что «Ливерпуль» сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — приводит слова Каррагера «Чемпионат».

На Евро-2008 Аршавин сыграл в трёх матчах и записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Спустя год после чемпионата Европы российский форвард перешёл из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

Ранее Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу.

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