Каррагер: после Евро-2008 я надеялся, что «Ливерпуль» купит Аршавина

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что надеялся на переход в команду российского форварда Андрея Аршавина после его выступления на чемпионате Европы 2008 года.

«Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что «Ливерпуль» сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду», — приводит слова Каррагера «Чемпионат».

На Евро-2008 Аршавин сыграл в трёх матчах и записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Спустя год после чемпионата Европы российский форвард перешёл из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

Ранее Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу.