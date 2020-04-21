СМИ: «Валенсия» ведёт переговоры с Давидом Сильвой

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» заинтересован в трансфере полузащитника английского «Манчестер Сити» Давида Сильвы.
СМИ: «Валенсия» ведёт переговоры с Давидом Сильвой
  • Reuters

Как сообщает ESPN, в тренерском штабе «Валенсии» заинтересованы в приглашении 34-летнего хавбека и клуб уже вступил с ним в переговоры.

Действующий контракт Сильвы с «Манчестер Сити» истекает 30 июня. Он выступает за английский клуб с 2010 года, куда перешёл именно из «Валенсии». С тех пор он сыграл в 424 матчах, записав в свой актив 74 гола и 137 голевых передач.

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