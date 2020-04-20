СМИ: МЮ согласовал детали личного контракта с Санчо

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал детали личного контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.

Как сообщает The Sun, стороны договорились о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь МЮ нужно сделать «Боруссии» соответствующее предложение.

Отмечается, что трансфер Санчо может стать рекордным для Англии.

20-летний англичанин играет за «Боруссию» с 2017 года. В общей сложности в его активе 31 гол и 42 голевые передачи в 90 матчах за основной состав дортмундской команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения Кейна.