СМИ: МЮ согласовал детали личного контракта с Санчо

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал детали личного контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
СМИ: МЮ согласовал детали личного контракта с Санчо
  • Reuters

Как сообщает The Sun, стороны договорились о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь МЮ нужно сделать «Боруссии» соответствующее предложение.

Отмечается, что трансфер Санчо может стать рекордным для Англии.

20-летний англичанин играет за «Боруссию» с 2017 года. В общей сложности в его активе 31 гол и 42 голевые передачи в 90 матчах за основной состав дортмундской команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения Кейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить