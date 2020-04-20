Тихонов о новом тренерском штабе сборной России по биатлону: мне глубоко плевать

Четырёхкратный олимпийский чемпион, а также бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на вопрос об изменениях в тренерском штабе национальной команды.

«Мне глубоко плевать! Пусть хоть Владимир Владимирович возглавляет. Скажу так: эти люди отработали и всё развалили — 11 лет развала. Этот СБР — мыльный пузырь, потому что здравомыслящий руководитель обязан не утвердить всю эту бригаду, все эти допинги, провалы и развалы», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также считает, что министр спорта Олег Матыцин и директор Центра спортивной подготовки Александр Кравцов должны разобраться в этой ситуации, так как, по мнению Тихонова, в случае их согласия с кандидатурами будет потерян ещё один сезон для российского биатлона.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее член правления и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков высказался об утверждении нового тренерского штаба сборной России.