Чепиков: я голосовал против нового состава тренерского штаба сборной России по биатлону

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Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков высказался об утверждении нового тренерского штаба сборной России.
Чепиков: я голосовал против нового состава тренерского штаба сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Решение было принято не единогласно. Лично я голосовал против этих кандидатур. Почему? Я уже объяснял ранее. Сейчас, в такой сложной ситуации, не хочется выносить всю полемику на публику. Решение было принято — и всё», — цитирует Чепикова Sport24.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на изменения в тренерском штабе сборных России по биатлону.

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