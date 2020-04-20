Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду после матча России и Португалии

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о некрасивом поступке форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду после матча России и Португалии
  • © ФК «Сочи»

«С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбар (Дмитрий Комбаров. — RT) подошёл, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Всё может быть, отдай ты эту майку!» — сказал Кокорин в эфире Instagram.

Эпизод произошёл после отборочного матча к Евро-2012 между Россией и Португалией (1:0).

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк посоветовал Кокорину уйти в клуб из чемпионата Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить