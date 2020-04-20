СМИ: «Динамо» интересуется футболистом «Спартака» Руденко

Нападающий московского «Спартака» Александр Руденко, который на правах аренды выступает за столичное «Торпедо», попал в сферу интересов двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Sport24, игроком интересуются московское «Динамо» и тульский «Арсенал».

Отмечается, что в стане бело-голубых он мог оказаться ещё в конце прошлого года, но аренда сорвалась из-за смены главного тренера в команде.

В первой половине сезона форвард провёл 23 матча за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), забил 13 мячей и сделал три результативные передачи. Весной за «Торпедо» он сыграл два матча в ФНЛ и отметился одним голом.

Ранее Леонид Федун назвал трансфер Андре Шюррле в «Спартак» провалом с финансовой точки зрения.