СМИ: «Динамо» интересуется футболистом «Спартака» Руденко
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Как сообщает Sport24, игроком интересуются московское «Динамо» и тульский «Арсенал».
Отмечается, что в стане бело-голубых он мог оказаться ещё в конце прошлого года, но аренда сорвалась из-за смены главного тренера в команде.
В первой половине сезона форвард провёл 23 матча за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), забил 13 мячей и сделал три результативные передачи. Весной за «Торпедо» он сыграл два матча в ФНЛ и отметился одним голом.
Ранее Леонид Федун назвал трансфер Андре Шюррле в «Спартак» провалом с финансовой точки зрения.