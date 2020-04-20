Федун назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом с финансовой точки зрения

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
Федун назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом с финансовой точки зрения
  • РИА Новости

«Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»? Ну... У кого-то получается, а у кого-то нет. Ему просто не повезло. Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел... Так, к сожалению, бывает. К несчастью», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что тем не менее Шюррле доказал, что является качественным футболистом.

«С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет», — добавил владелец клуба.

29-летний Шюррле был арендован у «Боруссии» до лета 2020 года. В его активе 18 матчей за «Спартак», в которых он забил два мяча.

Ранее агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.

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