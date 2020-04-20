Каноист Штокалов всё ещё не получил бронзовую медаль ОИ-2016

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Российский каноист Илья Штокалов сообщил, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Каноист Штокалов всё ещё не получил бронзовую медаль ОИ-2016
  • РИА Новости

«Эпопея с вручением мне олимпийской медали до сих пор продолжается. МОК пока не отвечает на запросы. Вначале мне было предложено три варианта вручения, я выступил с предложением приехать в МОК и получить медаль там, но потом это мероприятие всё время откладывалось. Сейчас я понимаю, что вручение медали состоится не раньше завершения пандемии коронавируса», — приводит слова Штокалова ТАСС.

Он отметил, что не испытывает каких-то особых отрицательных эмоций по поводу данной ситуации.

«Но если эта медаль всё-таки доберётся до меня, то будет, конечно, приятно. Но сейчас я больше думаю о том, как отобраться на Олимпиаду в Токио и выступить там успешно», — добавил спортсмен.

31-летний россиянин, занявший четвёртое место на дистанции 1000 м, получит бронзовую медаль Игр 2016 года в связи с аннулированием результатов молдавского спортсмена Сергея Тарновского.

Ранее Геннадий Габрилян заявил, что Мария Ласицкене была готова выиграть золото на ОИ-2016.

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