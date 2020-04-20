Марко заявил, что вторая гонка «Формулы-1» в Австрии может пройти в среду

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Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко подтвердил информацию, что в начале июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг» могут пройти две гонки «Формулы-1» подряд, одна из которых — в будний день.
Марко заявил, что вторая гонка «Формулы-1» в Австрии может пройти в среду
  • Reuters

По словам Марко, которые приводит Der Standart, первый австрийский этап пройдёт по стандартной схеме в изначально определённые сроки — с 3 по 5 июля, и уже во вторник, 7 июля, может состояться квалификация, а в среду вечером — гонка второго этапа.

«Это наиболее вероятный вариант на нынешний момент», — добавил советник Red Bull.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок. Уже восемь этапов были перенесёны из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Этап в Монако был полностью отменён.

Ранее Кими Райкконен высказался о виртуальных гонках.

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