Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

Видеоконференция представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 24 апреля.

Об этом сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что повестка дня предстоящей видеоконференции точно не известна, но, вероятно, будет обсуждаться текущая ситуация с приостановкой чемпионата.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.