Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что повестка дня предстоящей видеоконференции точно не известна, но, вероятно, будет обсуждаться текущая ситуация с приостановкой чемпионата.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.