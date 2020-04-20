Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

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Видеоконференция представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 24 апреля.
Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что повестка дня предстоящей видеоконференции точно не известна, но, вероятно, будет обсуждаться текущая ситуация с приостановкой чемпионата.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.

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