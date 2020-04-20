Уткин: я бы тоже ошибся с Шюррле

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение московского «Спартака» не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».

«Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за «Спартак», и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка — читавшиеся. Но тут не было, понимаете, обмана», — написал Уткин в своём Telegram.

Он отметил, что такой игрок, как Шюррле, должен был попытаться вытащить себя из пике завершающейся карьеры.

«Как это делается? Верой в себя, насилием над собой. Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой. И я на месте Томаса Цорна, к которому у меня масса претензий и я их никак не перечёркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать, тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться. И реальную готовность строго на момент, когда это решалось. Для меня это именно такая история. Как большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом. И у него драматически это не получилось. В этом редкость, почти уникальность этой истории», — добавил Уткин.

29-летний Шюррле был арендован у «Боруссии» до лета 2020 года. В его активе 18 матчей за «Спартак», в которых он забил два мяча.

Ранее агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.