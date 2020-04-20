Глава УЕФА Чеферин о возобновлении сезона: в трудные времена это принесло бы людям счастье

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о возможном возобновлении футбольного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Глава УЕФА Чеферин о возобновлении сезона: в трудные времена это принесло бы людям счастье
  • © Sputnik/РИА Новости

«Я оптимист, я считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить чемпионаты и кубки и завершить их. Возможно, нам придётся начать играть без зрителей, но самое главное, я думаю, — это проводить матчи. В трудные времена, как нынешние, это принесло бы людям счастье и определённое чувство нормальности, даже если футбол будет только по телевизору», — приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

Футбольный сезон в большинстве стран мира был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали дату возобновления еврокубковых матчей.

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