Блаттер: футбол не может выйти из кризиса в одиночку

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Бывший президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на футбол.
Блаттер: футбол не может выйти из кризиса в одиночку
  • Reuters

«Футбол не может выйти из кризиса в одиночку. Это невозможно, поскольку мы часть всего современного общества. Сейчас весь мир ощутил на себе коронавирус. Таким образом, футбол должен уважать решения различных стран и парламентов, ему придётся адаптироваться под них», — приводят слова Блаттера «Известия».

Он отметил, что не является противником форсирования возобновления сезона.

«Практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых, во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить», — добавил экс-глава ФИФА.

Футбольный сезон в большинстве стран мира был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Блаттер высказал мнение, что ФИФА стоит отказаться от идеи увеличения числа участников ЧМ.

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