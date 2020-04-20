Блаттер: футбол не может выйти из кризиса в одиночку
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«Футбол не может выйти из кризиса в одиночку. Это невозможно, поскольку мы часть всего современного общества. Сейчас весь мир ощутил на себе коронавирус. Таким образом, футбол должен уважать решения различных стран и парламентов, ему придётся адаптироваться под них», — приводят слова Блаттера «Известия».
Он отметил, что не является противником форсирования возобновления сезона.
«Практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых, во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить», — добавил экс-глава ФИФА.
Футбольный сезон в большинстве стран мира был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее Блаттер высказал мнение, что ФИФА стоит отказаться от идеи увеличения числа участников ЧМ.