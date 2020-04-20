Овечкин присоединился к акции по сбору средств продовольственным организациям

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge, участники которой передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах.

Об этом сам Овечкин сообщил в своём Twiiter.

Овечкин выставил на аукцион лот, победитель которого проведёт вместе с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона»,клюшку с автографом Овечкина с этого матча и возможность посетить раздевалку команды после игры. Проживание и трансфер включены в стоимость лота.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее Уэйн Гретцки высказал мнение, что Овечкин приложит максимум усилий, чтобы превзойти рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.