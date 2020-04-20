Овечкин присоединился к акции по сбору средств продовольственным организациям
- Reuters
Об этом сам Овечкин сообщил в своём Twiiter.
Овечкин выставил на аукцион лот, победитель которого проведёт вместе с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона»,клюшку с автографом Овечкина с этого матча и возможность посетить раздевалку команды после игры. Проживание и трансфер включены в стоимость лота.
НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее Уэйн Гретцки высказал мнение, что Овечкин приложит максимум усилий, чтобы превзойти рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.