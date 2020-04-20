Гретцки: Овечкин сделает всё, чтобы побить рекорд по голам в НХЛ

Короткая ссылка
Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки считает, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приложит максимум усилий, чтобы превзойти рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.
Гретцки: Овечкин сделает всё, чтобы побить рекорд по голам в НХЛ
  • Reuters

«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне. Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в «Вашингтоне» и в НХЛ, мне кажется, он сделает всё, чтобы побить рекорд», — приводит слова Гретцки Associated Press.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.

Ранее Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Гретцки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить