Гретцки: Овечкин сделает всё, чтобы побить рекорд по голам в НХЛ

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки считает, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приложит максимум усилий, чтобы превзойти рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.

«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне. Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в «Вашингтоне» и в НХЛ, мне кажется, он сделает всё, чтобы побить рекорд», — приводит слова Гретцки Associated Press.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.

Ранее Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Гретцки.