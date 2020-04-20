Москва может принять квалификационный турнир по боксу к Олимпиаде-2021

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о намерении подачи заявки на проведение в Москве европейского Олимпийского отборочного турнира.
Москва может принять квалификационный турнир по боксу к Олимпиаде-2021
  • Reuters

«Будем подавать заявку, чтобы провести квалификацию в Москве. То, как это мероприятие было организовано в Англии, не соответствует уровню бокса. AIBA, Международная ассоциация бокса, направит соответствующее письмо, поскольку все национальные федерации уже предложили провести новый отбор», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду проходил в марте в Лондоне, однако был прерван из-за пандемии коронавируса. Вскоре по той же причине и сами Игры были перенесены на 2021 год.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Хан углядел заговор в пандемии коронавируса.

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