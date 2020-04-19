Украинский боксёр Усик высказался о возможном окончании карьеры

Короткая ссылка
Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу возможного окончания спортивной карьеры.

«Не могу сказать, до скольких лет буду боксировать. Я буду вставать с радостью в пять утра на пробежку до тех пор, пока мне всё это будет в радость. Я встаю рано, потому что мир в основном спит, а солнце просыпается. Люблю, когда тишина и передо мной девственная пора, которая потом переключается в суету», — сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе. Всего на профессиональном ринге на его счету 17 побед и ноль поражений.

Ранее Энтони Джошуа включил Усика в список желаемых соперников до конца карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить