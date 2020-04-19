Украинский боксёр Усик высказался о возможном окончании карьеры

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу возможного окончания спортивной карьеры.

«Не могу сказать, до скольких лет буду боксировать. Я буду вставать с радостью в пять утра на пробежку до тех пор, пока мне всё это будет в радость. Я встаю рано, потому что мир в основном спит, а солнце просыпается. Люблю, когда тишина и передо мной девственная пора, которая потом переключается в суету», — сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе. Всего на профессиональном ринге на его счету 17 побед и ноль поражений.

Ранее Энтони Джошуа включил Усика в список желаемых соперников до конца карьеры.