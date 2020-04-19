СМИ: Сын Зидана не будет продлевать контракт с «Реалом»

Голкипер мадридского «Реала» Люка Зидан, сын главного тренера команды Зинедина Зидана, не будет продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Marca, действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2020 года, после его окончания Люка Зидан покинет клуб.

На данный момент Люка Зидан на правах аренды выступает за «Расинг», за который в нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в Сегунде и пропустил 36 мячей.

Кроме того, «Реал» не будет выкупать у ПСЖ права на голкипера Альфонсо Ареола по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения Гарри Кейна.