СМИ: «Андерлехт» разорвёт контракт с Насри за нарушение правил поведения во время пандемии
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По информации La Dernière Heure, «Андерлехт» требовал от своих игроков информировать клуб об их передвижениях на время пандемии коронавируса. Тем не менее Насри ослушался и самовольно вылетел в Дубай, не предупредив руководство команды.
32-летний полузащитник выступал за французский «Марсель», английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», а также испанскую «Севилью» и турецкий «Антальяспор».
Состав «Андерлехта» он пополнил в 2019 году, провёл пять матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что бывший защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Аурелио Кампа скончался в возрасте 86 лет.