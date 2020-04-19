СМИ: «Андерлехт» разорвёт контракт с Насри за нарушение правил поведения во время пандемии

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Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» намерен использовать пункт в контракте и разорвать соглашение с французским полузащитником Самиром Насри за несоблюдение правил поведения во время пандемии коронавируса.
СМИ: «Андерлехт» разорвёт контракт с Насри за нарушение правил поведения во время пандемии
  • Reuters

По информации La Dernière Heure, «Андерлехт» требовал от своих игроков информировать клуб об их передвижениях на время пандемии коронавируса. Тем не менее Насри ослушался и самовольно вылетел в Дубай, не предупредив руководство команды. 

32-летний полузащитник выступал за французский «Марсель», английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», а также испанскую «Севилью» и турецкий «Антальяспор».

Состав «Андерлехта» он пополнил в 2019 году, провёл пять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Аурелио Кампа скончался в возрасте 86 лет.

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