СМИ: «Андерлехт» разорвёт контракт с Насри за нарушение правил поведения во время пандемии

Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» намерен использовать пункт в контракте и разорвать соглашение с французским полузащитником Самиром Насри за несоблюдение правил поведения во время пандемии коронавируса.

По информации La Dernière Heure, «Андерлехт» требовал от своих игроков информировать клуб об их передвижениях на время пандемии коронавируса. Тем не менее Насри ослушался и самовольно вылетел в Дубай, не предупредив руководство команды.

32-летний полузащитник выступал за французский «Марсель», английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», а также испанскую «Севилью» и турецкий «Антальяспор».

Состав «Андерлехта» он пополнил в 2019 году, провёл пять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Аурелио Кампа скончался в возрасте 86 лет.