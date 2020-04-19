Кириленко рассказал, когда будет рассматриваться вопрос возможного продления контракта с Базаревичем

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о возможном продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем.

«Очевидно, что в нынешней ситуации вопрос по контракту Базаревича в РФБ не поднимался. Сейчас все мы озабочены совсем другими проблемами. В федерации довольны работой Базаревича с национальной командой, а вопросом контракта, думаю, мы займёмся уже после лета следующего года. Самый главный турнир для мужской сборной сейчас — это отбор на Игры в Токио», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2019 в Китае национальная команда под его руководством вышла во второй групповой раунд и завоевала право сыграть в олимпийской квалификации, которая была перенесена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Кириленко заявил, что не согласен с утверждением, что российский баскетбол находится в кризисе.