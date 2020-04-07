Кириленко не согласен с утверждением, что российский баскетбол находится в кризисе

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что не согласен с утверждением, что российский баскетбол находится в кризисе.

«Я с этим не согласен. Да, своих игроков в НБА у нас сейчас действительно нет, но они появятся в ближайшем будущем. У нас отличное поколение игроков в сборной до 19 лет. Из них семь-восемь человек реально способны раскрыться на высшем уровне — вплоть до той самой НБА. В будущем сезоне на драфт поедет Никита Михайловский. После Токио начнётся обновление сборной. Конечно, это сложный процесс. Но я уже вижу ребят, которые могут прийти на смену нынешним лидерам», — приводит слова Кириленко издание «Большой спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на две строчки в новом рейтинге FIBA.