Сборная России опустилась на две строчки в новом рейтинге ФИБА

Сборная России по баскетболу потеряла две позиции в рейтинге национальных команд Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Россияне переместились с девятой позиции на 11-ю. Изменения в рейтинге произошли после недавних матчей квалификации Евробаскета-2021, в которых отечественные баскетболисты сначала проиграли Италии, а затем победили Северную Македонию.

Лидирует в рейтинге ФИБА по-прежнему сборная США, второе место у национальной команды Испании. Замыкают тройку лучших австралийцы.

Ранее Базаревич высказался о формате отбора на Евробаскет.