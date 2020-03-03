Сборная России опустилась на две строчки в новом рейтинге ФИБА

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Сборная России по баскетболу потеряла две позиции в рейтинге национальных команд Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Сборная России опустилась на две строчки в новом рейтинге ФИБА
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Россияне переместились с девятой позиции на 11-ю. Изменения в рейтинге произошли после недавних матчей квалификации Евробаскета-2021, в которых отечественные баскетболисты сначала проиграли Италии, а затем победили Северную Македонию.

Лидирует в рейтинге ФИБА по-прежнему сборная США, второе место у национальной команды Испании. Замыкают тройку лучших австралийцы.

Ранее Базаревич высказался о формате отбора на Евробаскет.

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