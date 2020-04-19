Баскетболист Майк Джеймс включил ЦСКА в число грандов Евролиги

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Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс высказал мнение, что реальными грандами в баскетбольной Евролиге являются только три команды.
Баскетболист Майк Джеймс включил ЦСКА в число грандов Евролиги
  • РИА Новости

«Не понимаю, почему некоторые называют грандами команды, которые выигрывали ещё до моего приезда в Евролигу. На данный момент только ЦСКА, «Реал» и «Фенербахче» являются грандами. Остальные команды либо были хороши только год или два, либо нестабильные или отстой», — написал Джеймс в своём Twitter.

Самым титулованным клубом Евролиги является «Реал» — десять титулов, в активе ЦСКА восемь трофеев, по шесть победу у «Маккаби» и «Панатинаикоса». У «Фенербахче» лишь один титул, завоёванный в 2017 году.

Ранее президент Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей.

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