Баскетболист Майк Джеймс включил ЦСКА в число грандов Евролиги

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс высказал мнение, что реальными грандами в баскетбольной Евролиге являются только три команды.

«Не понимаю, почему некоторые называют грандами команды, которые выигрывали ещё до моего приезда в Евролигу. На данный момент только ЦСКА, «Реал» и «Фенербахче» являются грандами. Остальные команды либо были хороши только год или два, либо нестабильные или отстой», — написал Джеймс в своём Twitter.

Самым титулованным клубом Евролиги является «Реал» — десять титулов, в активе ЦСКА восемь трофеев, по шесть победу у «Маккаби» и «Панатинаикоса». У «Фенербахче» лишь один титул, завоёванный в 2017 году.

Ранее президент Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей.