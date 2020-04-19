Борец Власов назвал жесточайшим антидопинговый контроль в России

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов поделился мнением о допинг-контроле в России.
Борец Власов назвал жесточайшим антидопинговый контроль в России
  • РИА Новости

«Что касается борьбы, то у нас очень мало случаев нарушения антидопинговых правил. Допинг в нашем виде спорта не сильно тебе поможет, вообще практически не поможет. У нас есть элементы — скорость, выносливость, приёмы — если ты их не делаешь, ты просто не выиграешь. Плюс жесточайший контроль», — приводит слова Власова ТАСС.

Власов является победителем ОИ-2012 в Лондоне и ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, к которым он был допущен, несмотря на разгоревшийся вокруг российского спорта допинг-скандал.

Ранее сообщалось, что тренера дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера РУСАДА.

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