СМИ: Число этапов веломногодневки «Вуэльта» может быть сокращено

Количество этапов престижной веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта» в 2020 году может быть сокращено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание El Diario Vasco, речь идёт о первых трёх этапах гонки, которые должны были пройти на территории Нидерландов.

Отмечается, что в таком случае по плану гонка стартует в испанском Ируне 24 октября.

Изначально «Вуэльта» должна была пройти с 14 августа по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.