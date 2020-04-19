СМИ: Число этапов веломногодневки «Вуэльта» может быть сокращено
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Как сообщает издание El Diario Vasco, речь идёт о первых трёх этапах гонки, которые должны были пройти на территории Нидерландов.
Отмечается, что в таком случае по плану гонка стартует в испанском Ируне 24 октября.
Изначально «Вуэльта» должна была пройти с 14 августа по 6 сентября.
Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.