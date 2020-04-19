СМИ: Число этапов веломногодневки «Вуэльта» может быть сокращено

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Количество этапов престижной веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта» в 2020 году может быть сокращено из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Число этапов веломногодневки «Вуэльта» может быть сокращено
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает издание El Diario Vasco, речь идёт о первых трёх этапах гонки, которые должны были пройти на территории Нидерландов.

Отмечается, что в таком случае по плану гонка стартует в испанском Ируне 24 октября.

Изначально «Вуэльта» должна была пройти с 14 августа по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.

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