Олейник: в поединке бойцы UFC больше рискуют, чем при заражении коронавирусом

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Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник рассказал, как тренируются бойцы в условиях пандемии коронавируса.
Олейник: в поединке бойцы UFC больше рискуют, чем при заражении коронавирусом
  • Reuters

«Залы закрыты, но мы находим выход из ситуации, подготовка проходит нормально, Мы работаем с тренерами и спарринг-партнёрами. Единственное ограничение — это количество тренировок. Их стало меньше по понятным причинам. Я знаю два десятка бойцов, которые на ближайшие месяц или полтора готовятся к турнирам. Таких, кто боится заразиться, среди нас нет. Мы рискуем здоровьем гораздо больше во время поединков и спаррингов, чем при заражении коронавирусом. Мы бережём себя, не балуемся, моем и дезинфицируем руки перед каждой тренировкой и после неё, после каждого похода в магазин, но сверхосторожности у нас нет», — цитирует Олейника News.ru.

Ближайший бой 42-летнего россиянина должен пройти 9 мая. Соперником станет бразилец Фабрисио Вердум.

Ранее Бетербиев признался, что болел бы за Сен-Пьера в возможном бое с Нурмагомедовым.

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