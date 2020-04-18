Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать

Тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о процессе подготовки подопечной к соревнованиям.

«В конце каждого сезона я традиционно даю Марии месяц абсолютного отдыха. В этот период она вообще не должна вспоминать ни о тренировках, ни о спортивном режиме, ни обо мне, а лишь заниматься собой, своими делами: хочет — отсыпается, хочет — отдыхает активно, купается, загорает. Я даже стараюсь не звонить ей в это время. Ну а потом, когда мы встречаемся, начинается подводящая работа», — рассказал специалист в интервью RT.

По его словам, месяц перерыва помогает ей отрешиться от всего постороннего.

«Чтобы полностью очистить голову от всего лишнего. Подобно тому, как мы форматируем жёсткий диск в компьютере, прежде чем загрузить новую систему. При этом в подсознании остаётся всё нужное. Маша прекрасно умеет отдыхать», — добавил Габрилян.

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) перенесла все запланированные на май 2020 года соревнования на неопределённый срок.