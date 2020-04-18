Источник: «Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарём молодёжной сборной Албании Сельмани

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Вратарь турецкого клуба «Менеменспор» и молодёжной сборной Албании по футболу Гентиан Сельмани может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Источник: «Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарём молодёжной сборной Албании Сельмани
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Fotomac. По информации источника, в услугах 22-летнего голкипера заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Сельмани интересуются и другие европейские команды: «Болонья», «Олимпиакос» и «Заря».

Албанец играет в составе «Менеменспора», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции. Контракт голкипера с турецким клубом рассчитан до лета 2021 года. 

Ранее сообщалось, почему «Спартак» решил не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии».

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