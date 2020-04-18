Фигу: «Реал» должен был подписать Холанда до перехода в «Боруссию»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что клуб должен был бороться за подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда до того, как 19-летний игрок перешёл в дортмундскую «Боруссию».

«Сейчас Холанд уже является дорогим игроком. Он забил много голов и, кажется, готов к большим свершениям. Однако «Реал» должен был подписывать его до того момента, как Эрлинг перешёл в «Боруссию». Здесь уже вопрос скаутинга!» — заявил Фигу в интервью Movistar+.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «РБ Зальцбург» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила €20 млн. В 11 матчах за «Боруссию» Эрлинг забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить Йовича в сделку по Холанду.