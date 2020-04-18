Черданцев: хорошо, если бы в каждом крупном городе проживали по два-три Галицких

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Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением по поводу развития российского футбола.
Черданцев: хорошо, если бы в каждом крупном городе проживали по два-три Галицких
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Мало рабочих мест, высокая конкуренция. В стране, где нет среднего бизнеса, не будет никакого футбола. «Кьево» содержит владелец фабрики, выпускающей рождественские куличи. Можете себе такое представить в России? И это команда высшего дивизиона! А у нас всё держится на госкорпорациях и энтузиазме отдельных людей, таких как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий», — заявил Черданцев в интервью RT.

По его словам, деятельность предпринимателя основывается на наличии финансовых возможностей и фанатичном увлечении футболом.

«Такие люди, как он, что-то хорошее делают не благодаря, а вопреки. А в массовом спорте происходит наоборот: средств нет, полей нет, низкие зарплаты тренеров, всё приходится оплачивать родителям из собственного кармана. Сколько у нас крупных городов, где вообще нет профессиональных команд? Конечно, хорошо, если бы в каждом из них проживали по два-три Галицких, но что имеем, то и имеем», — добавил комментатор.

Ранее Черданцев призвал не критиковать российский футбол.

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