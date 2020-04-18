Черданцев призвал не критиковать российский футбол

Известный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему не стоит критиковать российский футбол.

«Уровень такой, какой он есть, это объективный показатель. Другое дело, что я против самоуничижения. С точки зрения человека, внёсшего некоторый вклад в развитие футбола в России, мне было бы странно заявлять, что всё плохо. Тогда зачем я всем этим столько лет занимаюсь? Это как с ребёнком, которому нужно говорить, что он чуть-чуть лучше, чем есть на самом деле. Поэтому я бы сказал, что мы находимся на стадии роста. Просто нужно понимать, что люди играют как могут», — рассказал Черданцев в интервью RT.

Ранее экс-полузащитник Андрей Канчельскис рассказал о перспективах российских футболистов заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).