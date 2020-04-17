Канчельскис не видит в нынешнем поколении российских футболистов способных заиграть в АПЛ

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Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о перспективах российских футболистов заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Канчельскис не видит в нынешнем поколении российских футболистов способных заиграть в АПЛ
  • Reuters
  • © Action Images / Keith Williams

«Из нынешнего поколения потенциала заиграть в АПЛ пока не вижу ни у кого. Хочется, чтобы пробились, но вряд ли сейчас кто-то будет уезжать. Мы топчемся на месте. В год домашнего чемпионата мира закрылось 11 профессиональных клубов. Недавно «Луч» прекратил существование. Куда девать футболистов?» — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нынешних молодых игроков интересуют только деньги.

«А надо думать о футболе. Клубные руководители развращают юных футболистов, называя их суперталантами после одной удачной игры», — добавил прославленный футболист.

За свою карьеру Канчельскис играл за четыре английские команды. Помимо «Манчестер Юнайтед» он выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу.

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