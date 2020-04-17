Ловчев: легионеры сбавляют к себе требования в РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что перешедшие в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) зарубежные игроки выступают значительно ниже своего уровня.
Ловчев: легионеры сбавляют к себе требования в РПЛ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Давно заметил, что легионеры сбавляют к себе требования в РПЛ. Вспомните период, когда Сулейман Керимов бросался деньгами и приглашал Это’О, Лассану Диарра и Роберто Карлоса. Тогда мне казалось, что наши игроки чему-то у них научатся. Но в итоге они не тянули наших наверх, а сами опускались до этого уровня. Но благодаря запасу техники всё равно оставались заметными игроками в РПЛ. Но нельзя сказать, чтобы кто-то, как тот же Халк, вытянул команду к чемпионству. И после выступлений в чемпионате России почти никто из них не смог заиграть в Европе», — заявил Ловчев RT.

Ранее он высказал мнение, что карьера немецкого форварда, чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле, идёт на спад.

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